7 лосей переходят реку по льду - подсмотрено сотрудниками Лапландского заповедника

Уникальным видео поделились сотрудники Лапландского заповедника на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах сразу 7 лосей проходят по льду реки.

«В отличие от северного оленя, лоси живут либо поодиночке, либо небольшими семейными группами, иногда зимой на богатых кормом гарях и вырубках с густым сосновым подростом собирается много лосей, отдельные группы смыкаются и в случае тревоги бегут вместе, образуя скопление до 20-30 голов. Однако от настоящего стада такое скопление отличается отсутствием связи между членами - оно неустойчиво и легко распадается», - пояснили сотрудники заповедника.