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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.19 19:30

7 марта бассейн в «Авангарде» отдают представительницам Городского клуба старшего поколения

Городской клуб старшего поколения открылся в Мурманске менее месяца назад, но он уже может похвастаться стремительно растущими рядами участников и внушительными списком интересных мероприятий. И вот ещё одно - подарок прекрасной половине Городского клуба старшего поколения от спортивного центра «Авангард» – бесплатные сеансы плавания в бассейне.

И эта акция не единственная, новые ждут мурманчан уже в апреле.

«Авангард» рад приветствовать людей из Городского клуба старшего поколения. В рамках предпраздничного Дня 8 марта, то есть 7 марта, мы будем проводить бесплатные сеансы с 8 до 12 часов. Мы рады пригласить мурманчанок на эти сеансы, - говорит  Сергей Негода,  директор городского спортивного центра «Авангард». - Сейчас мы планируем работу по акциям, которые будут проведены в апреле, я думаю, это будет 1 апреля и День здоровья».

Городской клуб старшего поколения создан в феврале 2019 года для активных жителей столицы Заполярья в возрасте старше 55 лет. Проект открывает много новых возможностей для мурманчан, например, позволяет  расширить круг общения, получить помощь в решении сложных задач, приобрести новые знания и умения и даже найти хобби по душе, в том числе, заняться плаванием. 

«Сеансы – это очень здорово. Отлично, что открылся клуб старшего поколения, эта работала востребована. Ушла на пенсию, много времени свободного появилось, круг общения сузился, а благодаря этому проекту появилась возможность нового общения, приобретения новых знаний. Мы ходим в клуб, знакомимся. Благодаря клубу нас обучат компьютерной грамотности, новые знания мы приобретем, навыки какие-то», - рассказывает  Галина Яблочникова, представитель Городского клуба старшего поколения.

Задачи клуба не ограничиваются старшим поколением северян, организация призвана сделать жизнь Мурманска в целом более интересной и насыщенной.

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