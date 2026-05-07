7 мая исполняется 107 лет с момента образования учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества

В Мурманской области исполнением наказаний без лишения свободы занимаются сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН и исправительных центров.

Уголовно-исполнительная инспекция Мурманской области – это профессиональный коллектив из 79 сотрудников, работающих в 11 подразделениях практически во всех крупных муниципалитетах региона. Деятельность исправительных центров, их участков в Оленегорске, Коле, Апатитах и Мурманске обеспечивают 105 сотрудников.

Инспекции выполняют четыре вида наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества: лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность, обязательные работы, исправительные, ограничение свободы. Также инспекторы контролируют подозреваемых или обвиняемых, которые находятся под домашним арестом или им запрещены определённые действия и залог. Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН контролируют граждан, которые по решению суда вышли из мест лишения свободы раньше положенного срока.

Перед сотрудниками стоит сложная и многоплановая задача формирования нравственного поведения осужденных и снижение вероятности повторных преступлений.

В России действует закон о пробации, предусматривающий комплекс мероприятия, направленные на коррекцию социального поведения, ресоциализацию, социальную адаптацию и реабилитацию осуждённых и лиц, освобождённых из мест лишения свободы. В прошлом году в надзорный орган обратились 351 человек с заявлениями о включении их в программу исполнительной и постпенитенциарной пробации, 296 из них уже получили необходимую помощь.

