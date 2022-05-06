7 мая отмечаем День радио!

127 лет назад прошёл первый сеанс радиосвязи. Насколько актуально радио сегодня, журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у жителей Мурманска. Срез оценок оказался интересным:

- Если нужна музыка, то радио актуально. Послушать какие-то новости, которые относятся к региону, рекламу.

- Нет. Сегодня более удобно слушать просто музыку, чем по радио.

- Когда работаю, то пользуюсь радио. Например, «Русское радио» мне нравится, там человеческие песни. Я новости слушаю.

- Поздравляю работников радио с их праздником.

- Пусть продолжают радовать нас по утрам, так как когда утром еду на работу, то слушаю их, много информации получаю.