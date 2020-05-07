7 мая отмечается День радио, или Как барахтаться в эфире

7 мая отмечается День радио

В далеком 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве» или привычное для нас радио. Именно под него до сих пор многие из нас проводят утренние зарядки и сборы на работу, под звуки радиоэфиров мы привыкли стоять в пробках, когда сидим в машине, и конечно, слушать любимую музыку.

Несмотря на безумный ритм жизни, радио остаётся актуальным и по сей день. Музыка, новости, важные события, чтобы не происходило, радиоведущие в курсе всего. И каждый день в прямых эфирах они делятся и обсуждают это со слушателями.

Артем Кузьмин, генеральный директор радиостанции «RECORD Мурманск»: «Непросто каждый день выходить в эфир, разговаривать практически с самим собой. Обычно кроме ведущего в студии никого нет. И слушатель находится только в приёмниках, поэтому у радийщиков очень большая специфика в работе. Но на сегодняшний день радио не теряет свою актуальность. И очень много у нас благодарных слушателей, которые пишут нам хорошие отзывы».

Вести диалог нужно ещё и почти ничего не зная о людях, который сейчас слушают станцию. Но радиоведущие найдут поход к каждому, такая у них работа. По признанию Кати Морозовой, а девушка регулярно заряжает слушателей позитивом, каждый новый эфир всегда волнителен. И это, несмотря на то, что в профессии она уже 12 лет.

Екатерина Морозова, ведущая радиостанции «RECORD Мурманск»: «Могу сказать точно, что восприятие не меняется. Как был первый эфир - это мандраж немножечко. Хотелось сказать очень многое слушателям, так оно и осталось. Мне кажется, это и есть самая главная особенность этой профессии, когда ты с трепетом каждый эфир готовишься, каждый эфир хочешь что-то донести своему слушателю».

А вот Влад Кликунов недавно начал познавать азы ведения. И довольно успешно. Он справляется не только с прямыми эфирами на «Рекорде», но и ведёт программу «Открытая студия», которая также транслируется на телеканале «Арктик-ТВ».

Владислав Кликунов, ведущий радиостанции «RECORD Мурманск»: «Я себя чувствую так, будто только учусь плавать. Радиоволны, наверное, потому так и называются, что в них надо барахтаться и чем эффектнее и красивее ты барахтаешься, тем лучше ты выглядишь со стороны и тем правильнее ты взаимодействуешь с этой радиоэкологией. Я барахтаюсь в этом всего лишь полгода, и пока что мне всё очень нравится».

Конечно, свой профессиональный праздник ведущие отмечают на боевом посту, вооружившись микрофоном. И не только принимают поздравления, но и поздравляют друг друга с Днём радио.

Екатерина Морозова, ведущая радиостанции «RECORD Мурманск»: «Радиоведущим хочу пожелать спокойных эфиров, хороших слушателей. А слушателям я хочу пожелать всегда интересных эфиров и хорошей музыки».

Владислав Кликунов, ведущий радиостанции «RECORD Мурманск»: «В первую очередь, я хочу пожелать всем, кто как-то связан с деятельностью радио, всегда быть при хорошем настроении. Это самое важное в нашей работе, я так считаю, потому что мы это настроение транслируем».