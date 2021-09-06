7 сентября на морском вокзале Мурманска откроется выставка спецтехники МЧС

На площади будет представлено более 70 различных спасательных устройств из разных регионов страны.

На большую выставку спецтехники съезжаются участники из разных уголков России. Все они сотрудники спасательных служб и представят гостям и жителям заполярной столицы своё современное оснащение. Здесь будет всё - от пожарных автомобилей до подводных поисковых устройств.

Экспозиция спецтехники станет частью подготовки к уникальным межведомственным учениям по исследованию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе главного управления МЧС России по Мурманской области: «На данном этапе будут выставляться около 72 экспонатов для проведения операции, связанной с аварийно-спасательными работами в Арктике. Начиная от подводного снаряжения и кончая аэролодками, и высотной техникой, которая у нас есть на Кольском полуострове».