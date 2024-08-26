7 сентября состоится ночной забег в Мончегорске

«Moncha Night Trail» в Мончегорске, расположенном на озере Имандра в 1,5 часах езды от Мурманска, единственный на Кольском полуострове ночной забег по пересеченной местности в сезон северного сияния.

Ежегодное событие состоится в этом году 7 сентября. Участникам «Moncha Night Trail 2024» предстоит преодолеть горные массивы Нюдуайвенч и Вурэчуайвенч с перепадами высот от 400 до 1500 метров. Беговой маршрут охватит и гору Пуадзуайвенч, Вершину домашнего оленя.

Забег уникален тем, что проходит ночью с особой экипировкой и фонариками ночью среди природной местности. Нередко над головами спортсменов разгорается северное сияние.