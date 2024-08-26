День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.24 19:30
7 сентября состоится ночной забег в Мончегорске
«Moncha Night Trail» в Мончегорске, расположенном на озере Имандра в 1,5 часах езды от Мурманска, единственный на Кольском полуострове ночной забег по пересеченной местности в сезон северного сияния.
Ежегодное событие состоится в этом году 7 сентября. Участникам «Moncha Night Trail 2024» предстоит преодолеть горные массивы Нюдуайвенч и Вурэчуайвенч с перепадами высот от 400 до 1500 метров. Беговой маршрут охватит и гору Пуадзуайвенч, Вершину домашнего оленя.
Забег уникален тем, что проходит ночью с особой экипировкой и фонариками ночью среди природной местности. Нередко над головами спортсменов разгорается северное сияние.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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