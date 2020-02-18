7-й сезон праздника «Родной двор – родной город» успешно проходит в Мурманске

На дворовой площадке на улице Маклакова в Мурманске стартовал спортивный проект «Родной двор - родной город». В открытие праздника приняли участие и корреспонденты «Арктик-ТВ».

7-й сезон праздника «Родной двор – родной город» организаторы начинают с разминки. Малыши, которые посмелее, решили принять участие в празднике и изо всех сил стараются повторять движения инструктора, остальные с восхищением смотрят на происходящее со стороны. А вот родители от тренировки отстранились, но их (особенно пап) ещё подключат, когда придёт время самых динамичных конкурсов.

Олег Дышин, участник праздника: «Мы пришли на прогулку, но включились в игру. Надо больше таких мероприятий в городе».

Можно сказать, что спортивный праздник охватывает весь город. Их поводят на площадках в разных районах Мурманска каждое воскресенье. Организаторы стараются подстраиваться под возраст участников и отменяют фестиваль только в крайнем случае, например, когда бушует метель.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Организаторы научились работать в разных ситуациях, активно привлекают аниматоров».

Узнать о том, где будет праздник в следующее воскресенье, можно на странице проекта в социальной сети «ВКонтакте», время же остается неименным - разминка начинается в полдень.