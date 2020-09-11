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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.20 19:30

70 единиц контрафактной продукции изъяли в торговом центре

Покупать брендовые вещи стоит с осторожностью, ведь даже в крупных магазинах можно нарваться на подделку. Например, в одном из мурманских торгово-развлекательных центров продавали контрафактные игрушки, одежду и обувь.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УМВД. В ходе мероприятий они изъяли свыше 70 единиц продукции, продававшейся под видом известных брендов. Теперь виновным грозит штраф до 200 тысяч рублей и конфискация контрафакта.

Денис Любимцев, начальник ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное частью 1 статьи 14.10 административного кодекса (незаконное использование товарного знака). За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа».

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