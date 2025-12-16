День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.12.25 19:30
70 молодых людей из Архангельской области будут проходить срочную военную службу в качестве специалистов на «Севмаше»
Это предприятие, на котором строят атомные подлодки для Военно-морского флота России.
Выпускники высших и средних специальных учебных заведений прибыли служить в научно-производственную роту центра подготовки младших специалистов объединенного учебного центра Военно-морского флота России.
После принятия военной присяги они смогут совершенствовать профессиональное мастерство на «Севмаше». В остальном уклад жизни у срочников будет такой же, как и в других подразделениях.
Военнослужащих ждёт изучение общевоинских уставов, строевой подготовки, ряда занятий по специальным видам подготовки - огневой, военно-медицинской, радиационной, химической и биологической защите.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Скоро в эфире22:55«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)23:25«Зверские заблуждения». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Праздничный кошелёк: подсчитано, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 58 копеек, доллар теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: в выходные дни фиксировался всплеск сообщений северян на плохую уборку снега и гололёд-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей