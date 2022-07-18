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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.07.22 19:30

70 одаренных школьников со всей России покорили Северный полюс

«Атомфлот» в рамках своей просветительской программы «Homo Science» организовал ледокольный рейс на Северный полюс для одарённых подростков.

«Атомфлот» в рамках своей просветительской программы «Homo Science» организовал ледокольный рейс на Северный полюс для одарённых подростков.

Отбирали ребят по итогам интеллектуального конкурса «Ледокол знаний». Рейс по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск включал в себя творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.

По замыслу организаторов экспедиции, образовательные направления или треки должны были пробудить в детях тягу к исследованиям. В неформальной обстановке школьники поучаствовали в четырёх из них. Ребят сопровождала плеяда разнообразных специалистов. Среди них - климатологи, этнографы, биологи, инженеры-материаловеды, робототехники, журналисты, художники, дизайнеры, режиссёры и блогеры.

На церемонии окончания экспедиции школьники вручили переходящий кубок участникам следующего рейса «Ледокола открытий». Уже завтра при поддержке «Росатома» на Северный полюс отправятся победители Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
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STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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