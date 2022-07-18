70 одаренных школьников со всей России покорили Северный полюс

«Атомфлот» в рамках своей просветительской программы «Homo Science» организовал ледокольный рейс на Северный полюс для одарённых подростков.

«Атомфлот» в рамках своей просветительской программы «Homo Science» организовал ледокольный рейс на Северный полюс для одарённых подростков.

Отбирали ребят по итогам интеллектуального конкурса «Ледокол знаний». Рейс по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск включал в себя творческую обучающую программу с мастер-классами, интеллектуальными играми и мозговыми штурмами.

По замыслу организаторов экспедиции, образовательные направления или треки должны были пробудить в детях тягу к исследованиям. В неформальной обстановке школьники поучаствовали в четырёх из них. Ребят сопровождала плеяда разнообразных специалистов. Среди них - климатологи, этнографы, биологи, инженеры-материаловеды, робототехники, журналисты, художники, дизайнеры, режиссёры и блогеры.

На церемонии окончания экспедиции школьники вручили переходящий кубок участникам следующего рейса «Ледокола открытий». Уже завтра при поддержке «Росатома» на Северный полюс отправятся победители Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена».