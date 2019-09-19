70 полярнинцам вручили награды

Город воинской славы Полярный отмечает своё 120-летие с размахом. Заслуженным жителям вручили награды.

Полярный в этом году отмечает круглую дату. В выходные жителей города ожидают масштабные массовые гуляния. А накануне более 70 полярнинцев, внесших вклад в развитие города, отметили дипломами и специальными наградами. На сцену за своими подарками вышли заводчане, работники культуры и образования, а также военнослужащие гарнизона.