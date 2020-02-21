707 килограммов конечностей камчатского краба обнаружили пограничники у браконьеров под Североморском

По информации регионального УФСБ, добычей, переработкой и транспортировкой биоресурсов занималась преступная группа.

Помимо мешков с камчатским крабом в одном из складских помещений вблизи флотской столицы сотрудники пограничной службы обнаружили автомобиль марки «УАЗ», лодку, мощный подвесной лодочный двигатель и прицеп. Данную технику браконьеры, скорее всего, использовали для добычи биоресурсов.

По оценке экспертов, ущерб, который браконьеры нанесли морским биоресурсам, составляет почти 5 миллионов рублей. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.