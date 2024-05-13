7:1 – победила команда Северной военной хоккейной лиги «К-21»

Хоккейные команды Северного флота официально уже закрыли соревновательный сезон, но товарищеские матчи продолжаются.

На ледовой арене в Североморске команда Северной военной хоккейной лиги «К-21» сыграла против сборной регионального отделения Общества «Динамо», в которую вошли представители областного УФСБ, Пограничного Управления по Западному арктическому району, МЧС и МВД.

Для всех гостей матча действовала полевая кухня с горячим чаем и кашей. А в перерывах между периодами выступали учащиеся школы фигурного катания Североморска.

Игра была зрелищной и эмоциональной, но удача всё же был на стороне «К-21», они одержали победу со счётом 7:1.