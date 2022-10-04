7:2 – хоккейная команда «Арктика» победила «Полёт»

В Рыбинске состоялась вторая игра «Арктики» с лидером Национальной молодёжной хоккейной лиги клубом «Полёт».

Напомним, накануне заполярная команда уступила хозяевам 3:10, но в этот раз удача была на стороне заполярных спортсменов.

Счёт в матче открыли соперники. «Арктике» пришлось приложить немало усилий, чтобы отыграться. Второй период полностью остался за нашими хоккеистами, которые трижды поразили ворота «Полёта». В середине третьей 20-минутки хозяева, играя в большинстве, сократили счёт. Но это не помогло. Мурманский клуб одержал уверенную победу 7:2.

Это второй в сезоне успешный матч для «Арктики», четырежды выходившей на лёд.

Следующие игры для команды будут домашними: 11 и 12 октября – с «Динамо-576», а 15 и 16 октября – «Динамо-Юниор». Оба соперника из Санкт-Петербурга.