72 часа в воде – живучая зараза!

166 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+64), Мончегорске (+20) и Печенгском округе (+18).

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучили сроки выживания «дельта»-штамма коронавируса в воде. Его жизнеспособность сохраняется до 72 часов, как и у других штаммов, сообщат газета «Известия». Учёные рассказали, что жизнеспособность COVID-19 тем выше, чем ниже температура воды. Но срок жизни вируса более двух суток в воде не означает, что купание в реке или море может стать причиной инфицирования человека. Доказательств этому по-прежнему нет, отметили в «Векторе».