72-летие специальная пожарная охрана МЧС отметила со школьниками

На прошлой неделе свое 72-летие отметила специальная пожарная охрана МЧС. Отпраздновать событие необычным состязанием решила снежногорская пожарно-спасательная часть, специалисты МЧС пригласили для этого школьников.

Участнику команды «Огнеборцы» Лёше Щепочкину предстоит сыграть важную роль в первом этапе пожарных состязаний. Он - пострадавший, которому игроки его же сборной условно должны оказать первую медицинскую помощь и транспортировать до финишной черты.

Такие важные навыки ребята получают на уроках ОБЖ в школе. Но любознательной Насте базовых знаний мало, девушка уже не первый год обучается в объединении «Туризм», где школьников готовят к непредвиденным испытаниям. Возможно поэтому, её команда справилась с заданием соревнований быстрее всех.

Инициатива отметить день рождение пожарной части №4 Снежногорска таким состязанием принадлежит одному из ее сотрудников. Школьники и педагоги задумку специалиста МЧС поддержали, заранее придумали названия и девизы команд. Но какие приключения ожидают их в пожарной части, ребята даже не предполагали.

Это далеко не единственное событие, проведённое пожарными в рамках профессионального праздника. На площади Снежногорска была организована выставка пожарной техники. Под присмотром специалистов можно было почувствовать себя огнеборцем.

Самое приятное после трудных испытаний, конечно, поощрение. И здесь сюрпризы. Помимо дипломов за самые лучшую, дружную и активную команды школьников накормили настоящей полевой кашей и напоили горячим чаем.