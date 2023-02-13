720 килограммов продукции из камчатского краба изъяли мурманские пограничники

Мясо и конечности нарушители закона планировали продать в центральной России.

Судя по кадрам задержания, поживиться на продукции из камчатского краба решили несколько групп лиц. Операции прошли в разных городах региона. Всего специалисты УФСБ изъяли 3 автомобиля, 550 комплектов конечностей краба камчатского, 160 брикетов и 24 ёмкости с мясом.

Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 11 миллионов рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации».