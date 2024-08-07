73 жителя региона получили выплаты по частичному возмещению стоимости полисов ОСАГО

На возврат 50% уплаченных средств по страховке могут рассчитывать граждане с инвалидностью.

Такая выплата начисляется автоматически гражданам с ограниченными возможностями здоровья, однако, если в базе такой информации нет, то можно обратиться в отделение Социального фонда России по Мурманской области или МФЦ с соответствующим заявлением, или же подать его онлайн через портал «Госуслуги».

Кирилл Фролов, заместитель начальника Управления установления соцвыплат Отделения Социального фонда России по Мурманской области: «С января 2022 года Социальному фонду переданы полномочия по установлению компенсации стоимости полиса автогражданской ответственности, так называемого ОСАГО. Данную компенсацию может получить либо сам инвалид, либо его законный представитель на одно транспортное средство один раз в год. Полис на момент обращения должен быть действующий».