7300 тонн: в Белокаменке состоялась церемония финального взвешивания первого СПГ-модуля
Сложно поверить, но два года назад на этом месте не было ничего. Сейчас на берегу Кольского залива в Белокаменке возвели целый город. Завод по производству заводов осуществляет строительство линий сжижения природного газа.
Поводом для сегодняшнего визита на предприятие послужила церемония финального взвешивания первого СПГ-модуля. Эта махина – модуль осушки и удаления ртути стоит в цехе с цифровым обозначением -107.
Максим Михалев, заместитель начальника управления интеграции модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «Здесь проводится взвешивание первого произведенного в России модуля. За моей спиной вы можете видеть два домкрата: красные домкраты, а их всего 24, с их помощью модуль отрывается от опорных тумб и проводиться процедура взвешивания».
Сложно в это поверить, что огромную конструкцию можно поднять, но с помощью домкратов общий отрыв составил 10 мм.
Вес на приборах после трёх взвешиваний показал 7300 тонн. Модуль осушки и удаления ртути - это важная часть технологического процесса подготовки и сжижения природного газа, поскольку ртуть может вызывать коррозию оборудования и трубопроводов из алюминия, применяемых на криогенных установках, как правило, предназначенных для получения СПГ. Стоит отметить, что оборудование и материалы для модулей российского производства.
Александр Гончаров, заместитель начальника отдела технического надзора строительства модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «После завершения взвешивания модуль будет перемещён к сухому доку №2 для его последующей установки на ОГТ-2. Для этого начаты работы по подготовке дорожного покрытия, а также ведётся сборка тяжелой подъёмной скидинговой системы, с помощью которой будет производиться подъём на ОГТ-2».
Через несколько недель запланирована накатка этого модуля на основание гравитационного типа два. В настоящий момент процесс готовности второй технологической линии завода «Арктик-СПГ-2» составляет 80%.
Максим Михалев, заместитель начальника управления интеграции модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «На основании гравитационного типа завершены общестроительные работы, в том числе бетонные, выполняются работы по механической оснастке. Уже установлено оборудование балластной системы, системы обогрева и системы постнатяжения железобетонных конструкций».
На каждом основании гравитационного типа размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 тысяч тонн. Одна линия будет выдавать 6,6 млн кубометров газа в год. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни подрядных организаций.
Сборка первой технологической линии готова. Это гигантская конструкция, он же плавучий завод, высотой в три раза выше нашего мурманского памятника «Алеша», отправится из Белокаменки до полуострова Гыдан по Северному морскому пути уже этим летом.
Первая линия будет отбуксирована к месторождению Утреннее, где к ней подключат газопровод, и она начнёт свою работу.
Производимые на ЦСКМС основания гравитационного типа, это наиболее масштабные на сегодняшний день плавучие сооружения в мире. Технологии ОГТ позволяет сократить размер капиталовложений в строительство завода и создаваемую инфраструктуру.