7300 тонн: в Белокаменке состоялась церемония финального взвешивания первого СПГ-модуля

В Белокаменке на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК» состоялась церемония взвешивания первого российского модуля для завода по производству сжиженного природного газа.

Сложно поверить, но два года назад на этом месте не было ничего. Сейчас на берегу Кольского залива в Белокаменке возвели целый город. Завод по производству заводов осуществляет строительство линий сжижения природного газа.

Поводом для сегодняшнего визита на предприятие послужила церемония финального взвешивания первого СПГ-модуля. Эта махина – модуль осушки и удаления ртути стоит в цехе с цифровым обозначением -107.

Максим Михалев, заместитель начальника управления интеграции модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «Здесь проводится взвешивание первого произведенного в России модуля. За моей спиной вы можете видеть два домкрата: красные домкраты, а их всего 24, с их помощью модуль отрывается от опорных тумб и проводиться процедура взвешивания».

Сложно в это поверить, что огромную конструкцию можно поднять, но с помощью домкратов общий отрыв составил 10 мм.

Вес на приборах после трёх взвешиваний показал 7300 тонн. Модуль осушки и удаления ртути - это важная часть технологического процесса подготовки и сжижения природного газа, поскольку ртуть может вызывать коррозию оборудования и трубопроводов из алюминия, применяемых на криогенных установках, как правило, предназначенных для получения СПГ. Стоит отметить, что оборудование и материалы для модулей российского производства.

Александр Гончаров, заместитель начальника отдела технического надзора строительства модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «После завершения взвешивания модуль будет перемещён к сухому доку №2 для его последующей установки на ОГТ-2. Для этого начаты работы по подготовке дорожного покрытия, а также ведётся сборка тяжелой подъёмной скидинговой системы, с помощью которой будет производиться подъём на ОГТ-2».

Через несколько недель запланирована накатка этого модуля на основание гравитационного типа два. В настоящий момент процесс готовности второй технологической линии завода «Арктик-СПГ-2» составляет 80%.

Максим Михалев, заместитель начальника управления интеграции модулей ООО «Арктик СПГ-2»: «На основании гравитационного типа завершены общестроительные работы, в том числе бетонные, выполняются работы по механической оснастке. Уже установлено оборудование балластной системы, системы обогрева и системы постнатяжения железобетонных конструкций».

На каждом основании гравитационного типа размещается 14 технологических модулей общим весом около 160 тысяч тонн. Одна линия будет выдавать 6,6 млн кубометров газа в год. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни подрядных организаций.

Сборка первой технологической линии готова. Это гигантская конструкция, он же плавучий завод, высотой в три раза выше нашего мурманского памятника «Алеша», отправится из Белокаменки до полуострова Гыдан по Северному морскому пути уже этим летом.

Первая линия будет отбуксирована к месторождению Утреннее, где к ней подключат газопровод, и она начнёт свою работу.

Производимые на ЦСКМС основания гравитационного типа, это наиболее масштабные на сегодняшний день плавучие сооружения в мире. Технологии ОГТ позволяет сократить размер капиталовложений в строительство завода и создаваемую инфраструктуру.