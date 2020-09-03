74 рубля 24 копейки - на эти деньги накормить полноценным обедом школьников невозможно

Каша вместо горячего обеда расстроила родителей школьников.

Младшеклассники с самого начала учебного года стали получать бесплатное горячее разовое питание – завтраки. Многие родители предполагали, что всех детей будут кормить горячим обедом, но для учеников первой смены «горячее блюдо и напиток» на поверку оказались тарелкой каши и стаканом чая.

В редакции городской газеты «Вечернего Мурманска» сегодня телефон не умолкает - на него звонят родители и педагоги. У каждого из них есть вопросы по организации образовательного процесса. Ведь новый учебный год необычный, ребята вернулись в школу после дистанционного обучения, которое ввели из-за пандемии.

Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск»: «Мы совместно с комитетом образования сознательно пошли на проведение «прямой линии» после начало учебного года, когда теоретически было понятно как всё организовано, а какие проблемы будут возникать на практике, чтобы люди уже столкнулись и могли задать вопросы и получить ответы. Поэтому «горячая линия» прошла почти сразу после первого сентября».

Многие родители оказались недовольны тем, что в образовательных учреждения вместо ожидаемого сытного бесплатного обеда ребята получают завтраки - это чай и каша. Да и такой продуктовый набор зачастую пропадает - некоторые дети его не едят, поскольку ещё не успевают проголодаться после утреннего приёма пищи дома, отмечают специалисты.

Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «Определён норматив - 74 рубля 24 копейки - на эти деньги накормить полноценно обедом нельзя. Глава администрации города Мурманска Евгений Никора погружён в решение этого вопроса. Я надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено».

Во время «прямой линии» жители города часто задавали вопросы о получении сертификата на допобразование. Наличие такого документа с этого года стало обязательным условием для тех, кто хочет, чтобы его ребёнок смог посещать бесплатные кружки и секции.