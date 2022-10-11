75 лет! Юбилей со дня образования отметила специальная пожарная охрана большого ЗАТО

По традиции огнеборцев ЗАТО Александровск отметили заслуженными наградами, а для жителей в Полярном пожарные специалисты провели традиционную выставку спецтехники.

Одна из самых опасных и, в то же время, героических профессий, конечно же, работа пожарного. До тех пор, пока вой сирен не поднимает бойцов, пока не заведены моторы красных автомобилей, кажется, что спасатели пребывают в каком-то долгом ожидании. Но именно эти минуты спокойствия самые ценные, уверены жёны и дети огнеборцев. Только в эти мгновения можно не переживать за родных.

Екатерина Назарова, супруга спасателя, г. Полярный: «Тяжело, но что делать: кто-то же должен спасать людей».

Но сегодня важный день, при чём для всех жителей Полярного, особенно профессиональные праздники приходятся по душе детворе – в эти дни пожарные разрешают посидеть за рулём большой машины, включить сирену и примерить боевую экипировку. К слову, категории техники александровских спасателей зависят от области её применения.

Роман Мариничев, заместитель начальника СПСЧ №3, г. Полярный: «Снегоболотоход, автоцистерны, автоколенчатый подъёмник».

Сергей Звеков, заместитель начальника специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России»: «На вооружении пожарных находится современное оборудование, которое позволяет с минимальным риском для жизни выполнять свой долг по спасению людей. Регулярно обновляется автопарк. Например, в части ЗАТО Александровск имеется пожарный автомобиль, который по своим техническим характеристикам заменяет три стандартные спецмашины».

Огнеборцы приглашают в свои ряды новобранцев. Главные критерии отбора – возраст от 18 лет, отсутствие судимости, наличие хорошего здоровья, приветствуется прохождение службы в армии.

Семён Назаров, инспектор группы кадровой и воспитательной работы специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Нам сейчас необходимы пожарные и водители – это граждане РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, водителям необходима категория С».

Накануне праздника по уже сложившейся традиции пожарных частей ЗАТО Александровск наградили знаками отличия и благодарностями.

Александр Силантьев, начальник специального отдела №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «От себя хочу поздравить коллег с юбилеем, пожелать счастья, здоровья, сухих рукавов!».

Ещё одним поводом для торжественного построения стало посвящение школьного класса в юные пожарные – это одно из направлений в работе по профилактике возникновения и предотвращения пожаров.