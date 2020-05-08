75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Война, изменившая ход мировых событий, перевернувшая судьбы людей и наложившая отпечаток на каждую семью России. В нашей стране практически нет людей, предков которых так или иначе не затронули бы события тех времён. Чьи-то отцы и деды сражались с фашистскими захватчиками, чьи-то родственники, несмотря на постоянные бомбёжки и артобстрелы противника, стояли у станков, трудились в полях и шахтах, вытаскивали из-под завалов погибших и раненых соотечественников.

Михаил Ильиных, председатель комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО: «Сейчас уже у меня лично осталась из представителей старшего поколения только мама. И то, когда приходит этот праздник, когда все вспоминают, она, безусловно, вспоминает своих братьев, которые ушли на фронт и не вернулись. Это три её брата. Конечно, слёзы будут наворачиваться. Для меня это такие глубокие воспоминания. И, ко всему прочему, смотрю уже на своих детей, и внуков, вот как они воспринимают этот великий, действительно великий праздник. В чём они это величие видят? И иногда из-за этого ком к горлу подкатывает, когда какие-то моменты они очень искренне и очень точно чувствуют, что такое война, что такое роль советского народа, России ныне в Победе в той войне. И в то же время, некоторые моменты просто забываются. Не буду говорить, что в этом только школа виновата, это, наверное, и мы, я, как дед, мои дочери, надо было, наверное, внукам рассказывать немного больше, нацеливать немного побольше на то, что они должны пронести по жизни».

Многие фронтовики, пережившие ужасы войны и дождавшиеся Победы, уже после, в кругу родных и близких, не любили вспоминать те события: слишком тяжело. У многих война отняла почти всё, нет братьев не только по оружию, но и по крови. Так произошло и в семье депутата Александра Макаревича.

Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения: «Эта война пропахала души, сердца, ну, почти всех, живших в тот период времени в Советском Союзе, людей. И вот моей семьи это коснулось очень сильно и очень непосредственно. Вы спросили про этот портрет, я долго искал, он был утрачен, этот портрет, но к великому счастью мне его совсем недавно удалось найти. Это мой дед. Александр Васильевич Макаревич. Есть определённые разночтения в сведениях, которыми я располагаю, расстался со своей молодой жизнью: или в конце января 1942 года или в первых числах февраля недалеко от Ленинграда, по сути дела, под Ленинградом. А мой отец родился в январе 1942 года, так и не увидев своего отца. Я думаю, что и эта весточка, которая согрела бы сердце моему деду Александру, тоже не дошла до него. У него погибли ещё четверо братьев и в блокадном Ленинграде две сестры. У него остался по его линии, по линии отца, мой дед - остался Георгий Васильевич Макаревич, который прошёл всю войну. Он не любил о ней рассказывать, несмотря на то, что орденов у него и медалей было очень много. Я вот как сейчас помню, когда мальчишкой сидел на его коленях в селе Спас Ярославской области, это моя родина, по сути, на коленях тоже одного великого фронтовика. Это был герой Великого Союза писатель Олесь Гончар, родом с Украины. Они служили вместе с дедом, и дед мой, у него были серьёзные полномочия, он был оперуполномоченным Южного фронта, и имел право представлять к серьёзным государственным наградам тех сослуживцев, с которыми они вместе воевали».

Истории тех фронтовых лет до сих пор передаются в российских семьях из уст в уста, от родителей - детям. Люди должны помнить, какими усилиями далась советскому народу эта Победа. Помнить, через что прошли люди, чтобы у сегодняшнего поколения над головой было мирное небо.

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «У меня воевали два деда: два Ивана. Придя с войны, они не любили рассказывать про военные действия. Уже спустя годы, я копался в вещах одного из ушедших из жизни дедов и узнал, что, оказывается, он награждён медалью За оборону Заполярья. То есть, вот здесь воевал. Я знаю, как это было непросто. Мама рассказывала больше, потому что она вместе с бабушкой была в блокадном Ленинграде. Конечно, эти истории потрясают своей чудовищностью и человечностью, в какой-то степени. Потому что именно в блокадные времена, в тяжёлой ситуации, проявляются лучшие и худшие качества человека. То, что она рассказывает, осталось в памяти, и, наверное, в моём характере. Когда она пятилетней девочкой там шла мимо незнакомых людей и незнакомые люди детям давали какие-то продукты питания, пусть самые простые, но это спасало жизнь. То есть, вот такие поступки людей были в блокадном городе. Много у меня удивительных вещей связано с этими историями. Начиная с того, как удавалось на несколько десятков километров ходить бабушке для строительства оборонительных сооружений от Измайловского проспекта до Пулковских высот. Это огромное расстояние. До сих пор не представляю, как это можно было делать».

В подтверждение того, что всё это действительно было - артефакты военных лет. Будь то ватник, в котором с фронта вернулся дед, старый портсигар или письма, написанные торопливо между боями в окопах - всё бережно хранится как память. С каждым связана какая-то история. У депутата Юрия Шадрина такой вещью, что хранит в себе частицу истории войны, является старый стол.

Юрий Шадрин, заместитель председателя комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: «Дома ряд вещей, которые я никогда не выкину, чтобы там ни было. В том числе - раздвижной длиннющий стол, который сам маленький, но раздвигается на несколько метров. За ним собирались и в годы войны, отмечали Победу, моя семья вместе с соседями. На этом столе есть прожжённый профиль утюга. Тоже история. Бабушка гладила одежду, вдруг объявили воздушную тревогу. Они побежали в бомбоубежище. От сотрясения этой бомбёжки утюг, он оказался включенным, упал на стол и до угля прожёг этот стол. Тоже история, тоже память».

Каждый из нас также носит в себе частицу того советского народа - народа-победителя. Людей, которые не щадя собственных жизней, давая однополчанам надежду на прорыв, закрывали грудью амбразуры дотов, горели в танках и погибали в окопах или морях. Забывать об этом мы не имеем права. Ведь многие из живущих сегодня даже имена получили в память о предках, не вернувшихся с фронта.

Михаил Антропов, председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации: «Мой отец воевал, деды воевали, поэтому на акцию «Бессмертный полк» я собирался с двумя плакатами тех людей, которые воевали. Отец дошёл до Берлина, а дед погиб. Был председателем колхоза и всё равно напросился в армию. В 1941 году его призвали и в том же году его фашисты сожгли. Он попал в плен и фашисты при отступлении, когда наши через несколько дней освободили те места, сожгли его. И мать в честь этого деда назвала меня Михаилом. Поэтому я как бы, вот, память в моём сердце. Поэтому каждая семья, конечно, за ту войну имеет свой личный счёт к фашизму, к фашистам, этим мы объединены общей целью. Хочу, чтобы эта память была передана новым поколениям, тем более, что мы живём на святой, окроплённой кровью и потом земле Мурманска, города-героя. Здесь только гражданских лиц в ходе бомбёжек погибли 1225 человек. Более 100 тысяч погибли моряков и воинов на фронтах, защищавших Мурманск, не давших захватить город Мурманск».

Отметины войны носит и земля Заполярья. В сопках до сих пор сохранились окопы, среди небольших полярных берёз можно наткнуться и на заросшие мхом доты. Да и некоторые города Кольского Заполярья до сих пор носят имена героев той войны.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Я очень много читал о Великой Отечественной войне. Со школьных времён и по настоящее время читаю такую литературу. Сколько написано о тяжёлых днях, которые выпали на нашу великую страну. И считаю своим долгом, как, думаю, и всё старшее поколение, эту вахту памяти о наших отцах и дедах передавать младшему поколению. Стараюсь в этом направлении воспитывать своих внуков. Четыре внука, конечно, кто постарше - уже понимают, что такое война, что она приносит только одно горе для народа. К примеру, вчера был в Видяево. Тоже выступал с поздравлениями. Конечно, благодарил видявцев, потому что посёлок, который носит имя командира подводной лодки времён Великой Отечественной войны Щ-421/Щ-422 Фёдора Алексеевича Видяева. Я говорю, что все вы должны гордиться, что посёлков таких мало, которые носят имена героев войны. И вопросы патриотического воспитания должны быть на высоте. Есть музеи памяти в видяевской школе, в двух детских садах, в Доме офицеров прекрасный музей создан. И вот это вопросы патриотического воспитания именно проходят здесь. И наша задача, задача всех, начиная от старшего поколения и до тех, кто помоложе, чтобы такую патриотическую работу вести дальше».

Отечественная война закончилась 75 лет назад. Но День Победы до сих пор один из главных праздников в нашей стране. Мы помним о том, каких усилий для граждан Советского Союза стоила борьба с фашизмом. Но не забываем, что в битве с мировым врагом выступали они не одни. Помним про наших союзников. Не раз на парадах 9 мая в Мурманске присутствовали, в том числе, и норвежские военные. В этом году мировое сообщество снова объединилось. В этот раз в битве против новой, пусть и невидимой угрозы. На фронтах сегодня не солдаты, а волонтёры, учителя и медики. Им в эти дни приходится сложнее всего. А мы можем поддержать их сейчас лишь своими ответственными действиями.

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Хочу поздравить всех земляков искренне, от всей души с праздником. Пожелать им в такие сложные моменты быть ближе друг к другу. Мы только сегодня начинаем понимать, что такое воздух, что такое трава, что такое солнце, что такое свобода передвижения. Действительно, это ужас, для нашего XXI века, но, в то же время - это не ужаснее войны. Не ужаснее того, что перенесли наши отцы и деды. Поэтому терпения всем нам, здоровья. Мы всё пройдём, мы всё преодолеем, мы - русские. А значит, мы прорвёмся и встанем с колен. Всех с праздником! Счастья, здоровья, любви, терпения, и всё будет хорошо!».

В этом году в Мурманске широкого празднования Дня Победы из-за пандемии коронавируса не будет. Тем не менее, отдать дань памяти погибшим защитникам нашей Родины может каждый. Например, некоторые депутаты Мурманской областной Думы планируют поучаствовать во всероссийском флешмобе. Сергей Дубовой, председатель регионального парламента, планирует украсить свой балкон знаменем Победы, а в 19 часов 9 мая вместе со своими соседями по дому он споёт песни Победы. Кроме того, депутаты Мурманской областной Думы провели импровизированное шествие бессмертного полка в зале заседаний.