Партия Пенсионеров призывает не забывать о самом дорогом празднике – Дне Победы. Активисты просят жителей региона поддержать акцию #75песенПобеды и записать одну из военных песен.

«У каждого из нас есть свои любимые песни военных лет. Давайте подарим их друг другу! Спойте свою песню на камеру или на телефон. По желанию можно прочитать стихи. Потом самостоятельно или через своих близких выложите запись с хэштегом #75песенПобеды в социальные сети», - говорится в сообщении.

Информации о проекте в интернете немного, но судя по всему, ограничений нет, число роликов не регламентируется, даже временными рамками акция не ограничена.