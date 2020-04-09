День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.04.20 18:30
#75песенПобеды
Партия Пенсионеров призывает не забывать о самом дорогом празднике – Дне Победы. Активисты просят жителей региона поддержать акцию #75песенПобеды и записать одну из военных песен.
«У каждого из нас есть свои любимые песни военных лет. Давайте подарим их друг другу! Спойте свою песню на камеру или на телефон. По желанию можно прочитать стихи. Потом самостоятельно или через своих близких выложите запись с хэштегом #75песенПобеды в социальные сети», - говорится в сообщении.
Информации о проекте в интернете немного, но судя по всему, ограничений нет, число роликов не регламентируется, даже временными рамками акция не ограничена.
Комментарии
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Последние комментарии
DbrnjhY
09.04.20 14:20
Интересно, а как проходило заседание думы? Почему нет фото?
Олег Чирков
08.04.20 22:00
Очень разумное решение! Ибо надпись пером не вырубить и топором. Причину своего выхода на шоппинг можно легко обосновать хоть похоронами тёщи,но в другой раз всё-таки придётся выдумывать что-нибудь
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NOUDIMON
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