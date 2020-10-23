76-я годовщина - в Мурманске почтили память защитников Заполярья

Сегодня, в день 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в знак уважения ветеранам, в память о мужестве и стойкости солдат губернатор Мурманской области Андрей Чибис возложил цветы к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

В мероприятии также приняли участие командующий Северным флотом, митрополит Мурманский и Мончегорский, председатель религиозной организации «Духовное управление мусульман города Мурманска и Мурманской области».

Петсамо-Киркенесская наступательная операция вошла в учебники военной истории как безупречно спланированная и осуществлённая. Осенью 1944 года советские войска, перейдя в наступление, менее чем за месяц полностью очистили от захватчиков территорию Мурманской области и норвежского Финнмарка.

Победе Красной Армии предшествовали три года сопротивления на Мурманском рубеже.

В этом году традиционная церемония прошла без военнослужащих, ветеранов, школьников и горожан. Участники не произносили речей, а просто возложили цветы, тем самым, почтив память защитников Заполярья.