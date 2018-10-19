77 первоклассников города Полярный получили статус гимназиста

Большой праздник для маленьких александровцев. Статус гимназиста сегодня получили 77 первоклассников города Полярный.

Статус гимназии школа № 3 в Полярном носит последние 18 лет. За это время в учреждении сложился целый ряд традиций, присущих лучшим образовательным учреждением России 19 века. Одна из таких – это посвящение в гимназисты. Сегодня слова клятвы произнесли 77 первоклашек.

Знаковой оказалась и дата посвящения. В 1812 году в этот день открылся Императорский Царскосельский лицей. Истории российских гимназистов, из которых выросло немало великих писателей, ученых и музыкантов, почти три века. Почувствуют ли такую преемственность поколение современных учеников, вопрос открытый, но праздник для ребят организаторы церемонии сделали по-настоящему особенным.

Кем станут сегодняшние первоклашки не известно, но среди них точно будут инженеры, учителя и военные, по другому в большом зато не бывает. Ну а стартовой площадкой во взрослую жизнь станет их новый статус гимназиста.