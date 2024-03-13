77 штабов общественной поддержки нашей страны объединил телемост, чтобы поздравить жителей Крыма и Севастополя с годовщиной «Русской весны»

10 лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор и проголосовали за присоединение. События тех дней стали символом национального единения для всей России. И сегодня это общенациональный праздник.

Татьяна Сахарова, руководитель Штаба общественной поддержки Мурманской области: «Сегодня очевидно, что мы сильны нашими людьми».

Историк, преподаватель Инна Андрусенко, родившаяся и выросшая в Крыму, о событиях 2014 года говорит с волнением.

Инна Андрусенко, историк, преподаватель: «Я выросла в военном гарнизоне Советского Союза».

С тех пор появился Крымский мост и федеральная автодорога Таврида, связавшая Керчь, Симферополь и Севастополь. Но до крупных проектов была и маленькая помощь, которую оказывал жителям полуострова, в том числе и Мурманск.

«Русская весна» уже вошла в учебники со истории. Событие обсуждают на научных конференциях, в том числе как символ настоящих демократических ценностей и гражданского волеизъявления.