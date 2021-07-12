78% мам Мурманской области предпочитают распоряжаться материнским капиталом при помощи электронных сервисов

Статистикой делится региональное отделение Пенсионного фонда.

В прошлом году только 50 процентов родителей подали заявление дистанционно. С чем связан такой скачок, в фонде не уточняют. Быть может, пандемия повлияла, а может, и подросший уровень компьютерной грамотности населения.

Специалисты ведомства подчеркивают, что использование электронных услуг позволяет экономить время: это быстро, удобно и просто — сформировать заявление не составит труда. Решение по нему принимается в течение 10 рабочих дней.

В случае, если необходимо будет представить документы в ПФР, заявителю в «Личый кабинет» направляется уведомление. При положительном решении средства перечисляются в течение 5 дней.