День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.21 19:30
78% мам Мурманской области предпочитают распоряжаться материнским капиталом при помощи электронных сервисов
Статистикой делится региональное отделение Пенсионного фонда.
В прошлом году только 50 процентов родителей подали заявление дистанционно. С чем связан такой скачок, в фонде не уточняют. Быть может, пандемия повлияла, а может, и подросший уровень компьютерной грамотности населения.
Специалисты ведомства подчеркивают, что использование электронных услуг позволяет экономить время: это быстро, удобно и просто — сформировать заявление не составит труда. Решение по нему принимается в течение 10 рабочих дней.
В случае, если необходимо будет представить документы в ПФР, заявителю в «Личый кабинет» направляется уведомление. При положительном решении средства перечисляются в течение 5 дней.
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