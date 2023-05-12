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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.23 19:30

78-й годовщине со Дня Победы была посвящена традиционная эстафета в ЗАТО Александровск

Около 25 км легкоатлеты пронесли знамя эстафеты по улицам Гаджиево, Снежногорска и Полярного. Принять участие в забеге памяти мог любой желающий.

Традиции накануне Дня Победы проносить знамя по трём городам ЗАТО Александровск уже много лет. Для Владимира Петрова эта акция стала четвертой, а вот в первый раз, к большому разочарованию спортсмена, пройти весь маршрут из-за плохой физической подготовки он не смог. 

Владимир Петров, тренер спортивной школы, г. Гаджиево: «Не хватило меня на всю дистанцию: пробежал только до Оленьей Губы. Потом сказал себе, что больше не сойду!».

И действительно, каждый следующий забег эстафеты Владимира начинался в Гаджиево и завершался в Полярном.

А вот для снежногорца Павла Дмитриева, который на днях вернулся с шестичасового марафона в Тверской области, 25 км – это, практически, стандартная ежедневная пробежка. Личный рекорд спортсмена – это около 80 км беспрерывного бега.

Павел Дмитриев, легкоатлет, г. Снежногорск: «Это был хороший день! Хорошая тренировка».

Впрочем, не для одних лишь профессиональных спортсменов организуют легкоатлетический забег. Принять участие в нём может любой желающий, ограничение действует лишь по возрасту. Каждые 300-400 метров бегуны сменяют друг друга, таким образом, знамя могут гордо пронести порядка 50 участников.

Ирина Кучмина, депутатов Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Легкоатлетическая эстафета – это, скорее всего, не спортивное мероприятие, а историческое. Неважно, бежит ли человек или просто пришёл посмотреть в силу своих физических возможностей, он так или иначе отдаёт дань памяти тем людям, которые полегли на полях сражений».

Марина Кравцова, участница «Эстафеты Победы», г. Гаджиево: «Это традиция, но когда я бегу, то думаю о своём отце, который прошёл до Берлина. Надо отдать дань памяти ветеранам, передавать из поколения в поколение, это важно. Кравцов Владимир Федорович рождён в 1925 году, умер в 1981-ом. Звание – подполковник».

Пусть и без портретов героев, но всё же в акции «Бессмертный полк» участники проносят имена тех, кому обязаны мирным небом: «Леонид Савелов погиб на Белорусском фронте, 141 мотострелковая дивизия, в 1942 году погиб при наступлении».

78-й номер по счастливой случайности достался спасателю Роману Осипову.

Роман Осипов, участник «Эстафеты Победы», г. Полярный: «Каждый год бегу, мне очень нравится. Сегодня привлёк дочь, она бежит пока без номера, потому что не подходит, но испытания того стоят!».

Завершил забег со знаменем в руках именно пожарный, передав символ эстафеты почётному гражданину города воинской славы.

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