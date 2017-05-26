79-летие Заполярье отметим на ступеньках «Кировки»

28 мая в Мурманской области традиционно отмечают День основания региона. 79-летие Заполярье встретит чествованием тружеников и концертами.

Мурманская область, как самостоятельная административная единица, была образована 28 мая 1938 года. Из-за бурного роста промышленности и увеличения населения регион выделили из состава Республики Карелия.

В этом году праздничные мероприятия стартовали уже в апреле, областной Дворец культуры им. Кирова проводил акцию «Славься, Мурманская область!». В концертах, которые прошли по всему Заполярью приняли участие творческие коллективы. Финалом этой акции станет концерт, посвященный Дню рождения региона.

Мероприятие начнётся в воскресенье в 14.00 на площади перед ДК Кирова. Гостей ждут не только вокальные и хореографические выступления, но и игровая программа для детей.