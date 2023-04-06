8 апреля мурманчане в десятый раз напишут Тотальный диктант

Уже сейчас открыта регистрация участников, которые могут прийти на одну из 12 городских площадок.

Штаб Тотального диктанта снова базируется в Мурманском государственном техническом университете, где откроются три крупнейшие в столице Заполярья площадки. Диктовать текст, созданный автором этого года Василием Авченко, в стенах МГТУ будут: ведущая Соня Баженова, артистка Мурманского областного театра кукол Тамара Лашина и руководитель проектного офиса «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

Зарегистрироваться и выбрать площадку можно на мурманской странице Тотального диктанта.

В этом году впервые в Мурманске будет проведён Тест TruD. Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный и хочет участвовать в Тотальном диктанте, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст. Такой вариант тестирования пройдёт на борту атомного ледокола-музея «Ленин».

«Тотальный диктант» – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Акцию запустили в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За это время она приобрела всемирный масштаб. В прошлом году событие собрало на своих площадках и онлайн более 780500 тысяч человек.