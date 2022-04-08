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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.22 19:30

8 апреля родился отец современной нейрохирургии Харви Кушинг

В этот день свой профессиональный праздник отмечают нейрохирурги по всему Миру.

Нейрохирургию можно смело отнести к одним из древнейших медицинских практик. Самые первые вмешательства во внутричерепную полость проводились ещё на заре человеческой цивилизации – среди останков древних египтян находили трепанированные черепа. Сегодня этот раздел хирургии относится к едва ли не самым сложным в медицине. Однако будущих врачей это не пугает, некоторые из них целенаправленно идут осваивать именно эту профессию.

Например, Виолетта – молодой хирург отделения. Девушка окончила университет пару лет назад, сейчас трудится в стенах областной больницы. Желание стать нейрохирургом появилось у неё во время учёбы.

Виолетта Бойченко, врач-нейрохирург отделения хирургии №2 ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина»: «Когда на практике, после 3-го курса, я впервые попала в нейрохирургическое отделение и приняла участие в операции. В то время мне можно было уже ассистировать. Я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься. Хочется видеть динамику пациентов, когда они поступают в тяжёлом состоянии, порой в коме, видеть их неврологический исход. Потом, когда пациент приходит в сознание, может полноценно общаться обслуживать себя, конечно, когда это удаётся, хотя удаётся зачастую не всегда – это очень приятно».

Нейрохирургия – это баланс между плановой и неотложной помощью, контингент пациентов постоянно меняется, также как и сложность самих операций. В областной больнице об этом знают не понаслышке, благо что врачи постоянно совершенствуют свои навыки, а помогает им в этом современное оборудование.

Юрий Флегантов, врач-нейрохирург высшей категории отделения хирургии №2 ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина»: «Это огромный шаг вперёд, если брать, когда мы начинали, и на данный момент. Можно сказать, что это небо и земля. За этот период внедрился и микроскоп, появилась навигация, появились другие методы диагностики».

Остаётся только поздравить врачей с их профессиональным праздником, ведь именно в руки нейрохирурга люди доверяют то, что медицина в состоянии только вылечить, но не заменить.

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