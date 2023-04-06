8 апреля во всем мире празднуют День нейрохирурга

Это одно из сложнейших направлений в медицине. Эти врачи специализируются на травмах и заболеваниях нервной системы, в которую входит периферическая нервная система, спинной и головной мозг.

В нейрохирургии Мурманской областной больницы трудятся высококвалифицированные специалисты. Изо дня в день они спасают пациентов со сложными диагнозами, практически вытягивают их с того света.

Например, нейрохирург Юлия Короткая за 27 лет работы спасла не одну сотню жизней.

Юлия Короткая, врач-нейрохирург отделения сочетанной травмы Мурманской областной больницы: «Наши операции длятся от 30 минут до 9 часов. Самая большая моя операция была 9 часов. Оперировали мы опухоль позвоночного канала с имплантацией металлоконструкции. Оперировали девять часов, причём, не выходя из операционной».

Виктор Беляев с самого детства знал, что станет нейрохирургом. Ещё в первом классе он увидел передачу про этих специалистов и дальше просто двигался по направлению к мечте. Сейчас он заведующий отделением сочетанной травмы, которое создано в прошлом году на базе нейрохирургического.

Виктор Беляев, заведующий отделением сочетанной травмы Мурманской областной больницы: «Мы набрали дополнительно докторов-травматологов и теперь помогаем не только нейрохирургическим пациентам, но и самой тяжёлой группе - пациентам сочетанной травмы. Это пациенты, которые перенесли тяжёлые ДТП, попали в серьёзные травмирующие ситуации, например, падение с большой высоты. Когда травма не только одной части тела, но и грудной клетки, брюшной полости, позвоночника, головного мозга».

Помимо нейрохирургии, врачи сочетанной травмы знают и специфику смежных специальностей. Все свои операции они проводят с использованием современного оборудования, позволяющего максимально точно находить и удалять новообразования. Также активно используются методы малоинвазивной хирургии.