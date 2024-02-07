8 февраля отмечают День российской науки

А ещё в этом году мы празднуем 300-летие Российской академии наук. А принять участие в этих событиях нам поможет Мурманская областная научная библиотека.

В «Научке» с 8 по 10 февраля состоится просветительская акция под названием «Все вокруг наука». Гости смогут познакомиться с книгами о жизни учёных, их трудах и открытиях. Причём в библиотеке представлены издания не только о российской науке, но и мировой.

Помимо книг, сотрудники подготовили ряд увлекательных лекций. Их проведут учёные Кольского научного центра, Мурманского морского биологического института, представители арктического университета, краеведческого музея, а также эксперты-криминалисты.

Также запланированы познавательные игры, мастер-классы и на этом сюрпризы не заканчиваются.

Людмила Лиштван, главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки: «На территории планетария люди смогут посмотреть познавательные фильм «Вселенная вирусов». В Центре современного искусства будет прочитана лекция знаменитого российского учёного, популяризатора науки, автора научно-популярных книг Станислава Дробышевского. Лекция называется «Любовь в каменном веке».