8 февраля в МАУ отмечали День российской науки

Сегодня в День российской науки исполняется 300 лет со дня образования Российской академии наук. По всей стране проходят тематические мероприятия, посвящённые научно-исследовательской деятельности. Наш регион - не исключение.

В Мурманском арктическом университете преподаватели и студенты собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и, конечно, «подкрепиться» новыми знаниями.

Георгий Гогоберидзе, проректор по научно-исследовательской деятельности МАУ: «Сегодня открывается две конференции. Первая - Всероссийская конференция по педагогике и психологии, вторая - тоже Всероссийская конференция, посвящённая лингвистике и иностранным языка. В рамках этих конференций будут проводиться круглый стол и пленарные заседания».

При участии Российского общества «Знание» состоялось открытие и презентация интернет-портала «Арктическая наука». С лекциями выступили приглашенные гости. Одна из них Дарья Колотова – заведующая научно-исследовательской лабораторией МАУ «Химия и технологии морских биоресурсов», которая рассказала о молодых учёных, работающих на благо северных территорий.

Дарья Колотова, руководитель молодёжной научно-исследовательской лаборатории МАУ «Химия и технологии морских биоресурсов»: «На сегодняшний день мы наблюдаем общую заинтересованность в разработках безотходных технологий производства. Мы занимаемся проблемами глубокой переработки морских биоресурсов, мы говорим не только об отходах рыбопереработки, но, в том числе и о малоиспользуемых биоресурсах, таких как водоросли, различные ракообразные, которые в промышленных масштабах не используются».