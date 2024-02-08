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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.24 19:30

8 февраля в МАУ отмечали День российской науки

Сегодня в День российской науки исполняется 300 лет со дня образования Российской академии наук. По всей стране проходят тематические мероприятия, посвящённые научно-исследовательской деятельности. Наш регион - не исключение.

В Мурманском арктическом университете преподаватели и студенты собрались вместе, чтобы поздравить друг друга и, конечно, «подкрепиться» новыми знаниями.

Георгий Гогоберидзе, проректор по научно-исследовательской деятельности МАУ: «Сегодня открывается две конференции. Первая - Всероссийская конференция по педагогике и психологии, вторая - тоже Всероссийская конференция, посвящённая лингвистике и иностранным языка. В рамках этих конференций будут проводиться круглый стол и пленарные заседания».

При участии Российского общества «Знание» состоялось открытие и презентация интернет-портала «Арктическая наука». С лекциями выступили приглашенные гости. Одна из них Дарья Колотова – заведующая научно-исследовательской лабораторией МАУ «Химия и технологии морских биоресурсов», которая рассказала о молодых учёных, работающих на благо северных территорий.

Дарья Колотова, руководитель молодёжной научно-исследовательской лаборатории МАУ «Химия и технологии морских биоресурсов»: «На сегодняшний день мы наблюдаем общую заинтересованность в разработках безотходных технологий производства. Мы занимаемся проблемами глубокой переработки морских биоресурсов, мы говорим не только об отходах рыбопереработки, но, в том числе и о малоиспользуемых биоресурсах, таких как водоросли, различные ракообразные, которые в промышленных масштабах не используются».

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