8 лет - за 100 миллионов рублей бюджетных средств

100 миллионов рублей - такую сумму, по информации осведомленных источников «Арктик-ТВ», мог вывести из областной казны бывший «спортивный» чиновник Игорь Сигаев.

Напомним, председателя закупочной комиссии Центра спортивной подготовки задержали с поличным во время получения взятки в декабре прошлого года.

Раскрыли коррупционные схемы чиновника специалисты областного следственного комитета и УФСБ. Они установили, что Сигаев организовал крупномасштабную систему по получению взяток и откатов в виде процентов от стоимости госконтрактов. За незаконные материальные вознаграждения чиновник оказывал содействие коммерческим организациям и способствовал заключению с ними государственных контрактов по многократно завышенной стоимости. Практически все договоры Центра спортивной подготовки Мурманской области заключались с аффилированными Сигаеву предпринимателями.

Некоторые имели бестоварный характер и фактически не исполнялись. Подозреваемому предъявлено окончательное обвинение, в том числе и по статье 285 УК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело, максимальное наказание – до 8 лет лишения свободы.