8 Марта отмечаем четыре дня!

В администрации столицы Заполярья рассказали о том, какие праздничные мероприятия запланированы в Международный женский день, какие сюрпризы ждут горожан в ближайшие выходные дни. Четыре праздничных дня подарил в этом году первый весенний месяц, поэтому отмечать их в Мурманске будут весело, народными гуляниями, праздничными концертами и чем-нибудь особенным и запоминающимся.

- 8, 9, 10 и 11 марта состоятся традиционные гуляния, посвященные Международному женскому празднику. Всех мурманчан приглашаем поддержать нас в эти дни, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации г.Мурманска. - Для горожан подготовлена большая и интересная культурная программа.

8 марта на площади Пять Углов будет установлена сценическая площадка у делового центра «Арктика», на которой будет проходить концертная программа из вокальных и поэтических номеров, которые женщинам подарят мужчины.

9 марта на площади около дома № 101 на проспекте Кольский состоятся народные гуляния, посвященные Международному женскому дню.

10 марта торжественные мероприятия переместятся в микрорайон Росляково, на сценическую площадку около ДК «Судоремонтник». А 11 марта в сквере у площади Пять Углов, на улице Ленинградской, состоится увлекательная и интересная молодёжная программа.

В этом году организаторы праздничных мероприятий приготовили горожанам сюрприз: 8 марта около 14.30 на площади Пять Углов впервые в Заполярье будет сделано самое большое селфи, посвященное празднованию дня Весны.

- Восьмого числа мы приглашаем всех прийти чуть раньше на площадь Пять Углов, встать возле сцены, чтобы принять участие в новом, оригинальном действе - флешмобе, в котором мы вместе с вами постараемся сделать самое большое заполярное селфи, - приглашает горожан Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи».

Устроители праздничного действа обещают оригинальные фотографии, интересный и веселый праздник и массу незабываемых впечатлений.