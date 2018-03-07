ТелеМамы: Восхищаемся, делимся воспоминаниями, готовим завтрак и поздравляем любимых мамГубернатор Марина Ковтун поздравила северянок с наступающим Международным женским днём
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»07.03.18 19:30

8 Марта отмечаем четыре дня!

В администрации столицы Заполярья рассказали о том, какие праздничные мероприятия запланированы в Международный женский день, какие сюрпризы ждут горожан в ближайшие выходные дни. Четыре праздничных дня подарил в этом году первый весенний месяц, поэтому отмечать их в Мурманске будут весело, народными гуляниями, праздничными концертами и чем-нибудь особенным и запоминающимся.

- 8, 9, 10 и 11 марта состоятся традиционные гуляния, посвященные Международному женскому празднику. Всех мурманчан приглашаем поддержать нас в эти дни, - говорит Елена Наймушина, председатель комитета по культуре администрации г.Мурманска. - Для горожан подготовлена большая и интересная культурная программа.

8 марта на площади Пять Углов будет установлена сценическая площадка у делового центра «Арктика», на которой будет проходить концертная программа из вокальных и поэтических номеров, которые женщинам подарят мужчины.

9 марта на площади около дома № 101 на проспекте Кольский состоятся народные гуляния, посвященные Международному женскому дню.

10 марта торжественные мероприятия переместятся в микрорайон  Росляково, на сценическую площадку около  ДК «Судоремонтник». А 11 марта в сквере у площади Пять Углов, на улице Ленинградской,  состоится увлекательная и интересная молодёжная программа.

В этом году организаторы праздничных мероприятий приготовили горожанам сюрприз: 8 марта около 14.30 на площади Пять Углов  впервые в Заполярье будет сделано самое большое селфи, посвященное празднованию  дня Весны.

- Восьмого числа мы приглашаем всех прийти чуть раньше на площадь Пять Углов, встать возле сцены, чтобы принять участие в новом, оригинальном действе  - флешмобе, в котором мы вместе с вами постараемся сделать самое большое заполярное селфи, - приглашает  горожан Леонид Мостовой,  директор МАУ МП «Дом молодёжи».

Устроители праздничного действа обещают оригинальные фотографии, интересный и веселый праздник и массу незабываемых впечатлений. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 504 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
Нина З.
06.03.18 07:22
Странный человечек: получал два высших образования и работал не по профилю - не есть хорошо, да и послужной список какой-то далёкий от конкретных дел. Очередной чиновник...
Комментарий к новости:Валерий Федько назначен руководителем аппарата правительства Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире22:25«ТелеМамы». Семейная программа (0+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Моя правда». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 80 копеек, а доллара вырос почти на 30 копеек-PRO Энергетику13 работников Кольской атомной станции стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2017»-PRO ЖКХНаплевать на людей!-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика