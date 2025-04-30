8 мая из Владивостока в трёхмесячный пробег отправится опытный велопутешественник Радик Зиннуров

Конченая точка его маршрута – Мурманск.

За три месяца он преодолеет более 10000 километров, посетит 35 городов, включая промышленные центры России, познакомится с их ключевыми строительными предприятиями и расскажет о них широкой аудитории в социальных сетях.

Велотур станет не только личным вызовом для спортсмена, но и покажет значение промышленной отрасли в развитии страны, её вклад в победу в Великой Отечественной войне.