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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.23 19:30

8 ноября, День рентгенолога, съёмочная группа «Арктик-ТВ» отметила в Мурманской областной больнице

Журналисты приехали сюда, чтобы поздравить сотрудников с праздником, а заодно узнать о последних новостях отдела лучевой диагностики.

Людмила Акульчева, врач рентгенолог высшей категории, в специальности почти 40 лет. Оглядываясь назад, понимает, что сделала правильный выбор, своим профессиональным путем довольна. На работу приходит с улыбкой, коллектив как родной, условия комфортные, оснащение передовое.

Людмила Акульчева, врач-рентгенолог высшей категории МОКБ им. П.А. Баяндина: «Наверное, не спроста День рентгенолога находится рядом с Днём Великой Октябрьской социалистической революции, потому что в рентгенологии тоже можно сказать сдвиги, особенно, что касается рентгеновской и компьютерной диагностики. Это вообще космос. У нас есть цифровой архив рентгеновский, который имеет очень большое значение для диагностики. У нас появились цифровые аппараты. С помощью цифровой аппаратуры, мы можем проводить обследования больных, это может сделать рентген-лаборант, так и врач и рентгенолог».

Но отмечать праздник Людмила Ивановна, как и большинство коллег, собирается на работе. Людей компьютерами не заменить, поэтому каждый врач на вес золота. В учреждении охотно ждут молодых специалистов, их всегда готовы плавно ввести в курс дела опытные наставники.

Елена Антонова, врач рентгенолог высшей категории МОКБ им. П.А. Баяндина: «Смысл, цель нашей работы, ради чего мы это все делаем - для того, чтобы помочь пациентам, для того, чтобы правильно приблизиться к диагнозу, быстро и точно выполнить диагностику, чтобы снизить заболеваемость и, в конечно итоге, снизить смертность наших пациентов. Очень хорошо бы было, если пришли врачи именно в кабинет магниторезонансной томографии. У нас сейчас много аппаратов - четыре аппарата, каждый аппарат работает в две смены. Лаборантов хватает, а врачей немножко нет».

За последние несколько лет в отделе лучевой диагностики много что поменялось. Технологии стремительно развиваются, и потому оснащение необходимо обновлять. Появилась современная цифровая рентген-техника, высокопольный магнитно-резонансный томограф экспертного класса, новый кт-аппарат.

Юрий Пикалов, заведующий отделом лучевой диагностики МОКБ им. П.А. Баяндина: «Обновился очень сильно парк оборудования, в частности, тяжелое оборудование, в частности, мрт- и кт-аппараты. Благодаря этому у нас введены новые методики исследования, которые есть во всех федеральных центрах. И у нас теперь в области их тоже можно проводить. Например, если исследование на мрт - это молочная железа, если кт - это биопсия различных органов и тканей под контролем кт. Когда берут кусочек ткани, лежа у пациента на томографе, под навигацией».

Благодаря передовым технологиям Мурманская областная клиническая больница имеет возможность делится своими исследованиями и с другими медицинскими учреждениями. Специалисты учреждения часто участвуют в международных и российских конференциях, а также помогают с консультациями коллегам из области. Но, несмотря на высокую загруженность врачей и их тяжкий труд, они уважают, любят и с трепетом отзываются о своей работе.

Юрий Пикалов, Заведующий отделом лучевой диагностики МОКБ им. П.А. Баяндина: «Хотелось бы поздравить всех уважаемых коллег. Поздравить с нашим профессиональным праздником. Пожелать всем побольше интересных пациентов, но поменьше проблем с описанием этих пациентов. Потому что, чем интереснее пациент, тем он сложнее».

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