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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.22 19:30

8 ноября мировое медицинское сообщество отмечает День рентгенолога

Рентгенология – особый раздел медицинской науки, изучающий методы диагностики и лечения заболеваний при помощи рентгеновских лучей. Использование средств лучевой диагностики, зачастую, становится первой ступенью в оказании помощи. В областной больнице, как и в остальных медучреждениях Заполярья, знают об этом не понаслышке. К примеру, в отделении радионуклидной диагностики занимаются исследованиями патологий, посредством их «высвечивания» радиоизотопами.

Татьяна Кременская, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Радионуклидная диагностика – она на молекулярном уровне уже позволяет оценить состояние тканей организма, оценить оказанное лечение, оценить или изменить тактику лечения, обследуя пациента всего за полчаса».

Для такой диагностики используются особые аппараты, стоящие на стыке рентгенологии и радиологии. В этом случае специалисты продемонстрировали работу однофотонного эмиссионного компьютерного томографа. Суть этой непростой методики в том, чтобы «подкрасить» с помощью препаратов с радиоизотопами поражённый участок органа или ткани.

Денис Махотин, заведующий отделением радионуклидной диагностики «МОКБ им. П.А. Баяндина»: «Радиоактивная метка внедряется в какие-то физиологические процессы, то есть накапливается только в определённых тканях, в определённых органах и местах, где есть какая-то, допустим, митохондриальная активность, остеобластная активность».

Как правило, данные методики применяются при лечении онкозаболеваний. Аппараты такого класса позволяют обнаружить функциональные нарушения ещё до возникновения структурных повреждений, которые появляются тогда, когда помочь пациенту уже очень тяжело. Такая техника объединяет в себе функции томографа и рентгена. Медики отмечают, что те врачи, кто отвечает за лечение, и те, кто занимается диагностикой, имеют разный профиль работы и объединять их вместе некорректно.

На обследование такого плана можно попасть по направлению врача, процедура проводится в рамках ОМС.

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