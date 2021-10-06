8 октября командиры кораблей СФ будут отмечать свой профессиональный праздник

Столь важная и ответственная служба под силу далеко не всем. Каков он портрет настоящего начальника личного состава, можно узнать на конкретном примере.

Командир самого нового фрегата ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» Алексей Рябоштан с детства мечтал стать военным моряком. Примером настоящего мужчины для него был отец, который служил на Северном флоте заместителем командира бригады эскадренных миноносцев. Поэтому Алексей после окончания школы не раздумывая поступил на штурманский факультет в Санкт-Петербургский Военно-морской институт.

Алексей Рябоштан, командир фрегата ВМФ России «Адмирал флота Касатонов»: «Бывшее училище имени Фрунзе, которое окончил в 2005 году, был определен на Северный флот на ТАРК «Пётр Великий», где, в принципе, проходил службу во всех должностях штурманского участия. Постоянно выполнял задачи в море».

Несколько лет спустя Алексей возглавил боевую часть №1 и стал главным штурманом корабля. В 2018-ом Рябоштана назначили старшим помощником командира головного фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», а уже в прошлом году он принял под своё командование самый новый российский корабль «Адмирал флота Касатонов».

Алексей Рябоштан, командир фрегата ВМФ России «Адмирал флота Касатонов»: «Все стремятся, наверное, стать командиром корабля, дорасти до адмирала и выше. Наверное, не у всех получается это, к сожалению. Такая установка у меня была».

Сегодня капитан второго ранга Алексей Рябоштан - самый молодой командир фрегата первого ранга. Он успешно несёт службу на вверенном ему корабле «Адмирале Касатонове», который всегда находится на страже мира и покоя жителей страны.