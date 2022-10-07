8 октября сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии отметят свой профессиональный праздник

В этот день в 1992 году для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками сформировали первые отряды СОБР.

В 2016 году они были включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии.

Региональный спецотряд быстрого реагирования «Росомаха» был создан 15 марта 1993 года. На сегодняшний день его сотрудники ежедневно выполняют задачи по борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Только с начала этого года бойцы СОБРа приняли участие в 84 специальных операциях, в ходе которых были задержаны более 20 лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Многие из мурманских собровцев имеют государственные награды.