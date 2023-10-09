День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.23 19:30
8 октября свой профессиональный праздник отметили бойцы специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии
В Мурманской области это СОБР «Росомаха».
За плечами спецназовцев множество служебных командировок для выполнения задач по охране правопорядка, обеспечению конституционного строя, пресечению деятельности вооруженных бандитов.
Неоднократно личный состав отряда с честью выполнял возложенные на него оперативные задачи в Северо-Кавказском регионе, многие сотрудники СОБРа имеют государственные награды.
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