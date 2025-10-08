8 октября в России профессиональный праздник отмечают работники дополнительного образования

В честь этой даты в Мурманске отличившимся педагогам вручили не только награды и благодарственные письма, но и денежные премии за успешную работу.

День работника дополнительного образования праздник совсем молодой. Его учредили в 2023 году. И этот день стал поводом, чтобы выразить благодарность тем, кто посвятил себя благородной миссии. Людям, видящим в каждом ребёнке личность, умеющим вдохновить и поддержать, создать атмосферу, способствующую развитию творчества и сотрудничества.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Педагоги дополнительного образования своим вниманием, поддержкой, любовью к дело, которое они выполняют, формируют будущее Арктики, нашей страны. Так появляются у нас будущие учёные, инженеры, строители, артисты, художники, спортсмены. Положительная роль дополнительного образования в том, что ребёнок без отметок, без экзаменов может быть успешным, получать дипломы, медали, грамоты. Важно и то, что вместо того чтобы сидеть за компьютерами и играть в телефоне, они приходят в систему дополнительного образования».

Сейчас дополнительное образование - это не только занятия в театральном или хореографическом кружке, но и техническое развитие. Например, в образовательных организациях Мурманской области появляются занятия по робототехнике и изучению навыков в управлении беспилотными летательными аппаратами.

Анна Тютерева, руководитель муниципального опорного центра дополнительного образования детей Кандалакшского округа: «В этом году, наверное, уже многие знают об этом, впервые учреждения дополнительного образования смогли принять участие в программе «Арктическая школа». И мы очень рады. У нас в районе появился уникальный центр БПЛА на базе детско-юношеского центра «Ровесник». В сентябре он открылся и уже четыре группы детей успешно осваивают программы, изучают и знакомятся с беспилотными технологиями».

В муниципалитетах Мурманской области сейчас работает 78 «Точек роста», 3 «IT-куба», 4 технопарка «Кванториум», 10 мини-технопарков «Квантолаб», 34 Центра олимпиадной подготовки «Уникум» и 18 центров БПЛА.

Ирина Телегина, директор Дома детского творчества «Дриада», г. Снежногорск: «Создаются айти-кубы, квантолабы, открываются новые места, открываются новые программы дополнительного образования. Наша система постоянно расширяется. Кроме этого, мы наблюдаем поддержку со стороны губернатора Мурманской области, потому что гранты, которые поддерживают нас дополнительников, они тоже есть. Это индивидуальное сопровождение одарённых детей, в которых наше учреждение участвует ежегодно».

Всего в Мурманской области более 300 организаций реализуют программы дополнительного образования. Там реализуют порядка 5,5 тысячи программ, а услугами дополнительного образования пользуются около 95 тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Павел Новиков, директор Дома детского творчества им. Торцева: «Это не дополнение к общему образованию, это не соус к основному блюду. Это структурная часть, которая улучшает и дополняет всю систему образования. Почему? Ну, во-первых, современному ребёнку нужно быть гибким. Если в школе они получают оценки, мы можем объективно посмотреть, где успевает ребёнок, где чуть-чуть отстаёт, где нужно подтянуть, то в дополнительном образовании оценок нет».

Благодаря занятиям дети получают знания и навыки, которые пригодятся во взрослой жизни, а также начинают задумываться о будущей профессии. Важно, чтобы молодое поколение понимало свои возможности и перспективы, а как в этом можно самореализоваться, подскажут педагоги дополнительного образования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все технологии развиваются и акцент на технике, на робототехнике, на технических специальностях он, конечно, крайне важен. Но и культура, и спорт тоже показывают очень хорошие результаты. И более того, наши педагоги выступают достойно. Например, девушка заняла второе место всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Это очень здорово!».

С 2022 года увеличен в 10 раз размер премии победителю и призёрам профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» до 250 тысяч рублей победителю и до 100 тысяч рублей – призёру. Распространена и программа «Арктическая школа» на сферу дополнительного образования.

Благодаря усилиям педагогов Мурманская область в 2025 году вошла в топ-25 регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников.