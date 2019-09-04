8 сентября голосуем за губернатора и за проекты благоустройства придомовых территорий

Свой голос 8 сентября жители большого ЗАТО смогут отдать не только за будущего губернатора нашего региона, но и за стратегию благоустройства придомовых территорий. О том, как будут выглядеть новые площадки, скверы и парковки, с александровцами обсудили представители Центра развития городской среды Мурманской области.

Правительство области намерено не просто участвовать, но и победить во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. Уже в следующем году любой населенный пункт получит шанс выиграть федеральный грант до 100 миллионов рублей на реконструкцию общественных территорий.

«С помощью специалистов мы будем принимать участие во Всероссийском конкурсе, который предусматривает получение грантов в размере 55 млн рублей для нашего муниципалитета, так как величина гранта зависит от численности населения», - отметил Оксана Мазурова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства ЗАТО администрации Александровск.

По итогам обсуждений в городе воинской славы Полярном была выбрана для благоустройства набережная с видом на Екатерининскую гавань - пешеходный мост, соединяющий два микрорайона. Территорию набережной выбрали и гаджиевцы. Она располагается у озера Центрального. В городе судоремонтников Снежногорске жители проголосовали за преображение площади им. В.В. Мурко.

«Концепции разработаны, но могут быть доработаны с учётом пожелания жителей, - отмечает Оксана Мазурова, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства ЗАТО администрации Александровска. - В день голосования все пришедшие смогут подойти к стойке для голосования по проектам городской среды и оставить свой голос за ту концепцию, которая покажется наиболее интересной».

Чем больше жителей отдадут свои голоса, тем выше шанс победить в конкурсе. При этом голосование не должно быть принудительным.