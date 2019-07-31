8 сентября мурманчане проголосуют за самые важные проекты развития города

Мурманск готовится к очередному голосованию за приоритетные объекты проекта «Комфортная городская среда». В это году на суд мурманчан выдвинуты 26 объектов, среди которых как скверы и парки, как и спортивные сооружения.

На протяжении последних десяти лет власти Мурманска реконструируют скверы, парки, памятники и другие объекты культуры столицы Заполярья. Но для эффективной работы нужно знать пожелания северян. Народный проект «Комфортная городская среда» разработан с учётом такого условия. Горожане сами выбирают, какие места в городе необходимо улучшить первыми, и даже советую, что и как сделать на дворовых территориях.

«Для нас, можно сказать, было неожиданно такая активность мурманчан, с которой они откликнулись на призыв принять участие в обсуждении проектов, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня у нас уже в 33 парках и скверах все работы выполнены и закончены. И мы с удовольствием отмечаем, что действительно всенародную поддержку получила эта работа и останавливаться мы на этом не собираемся».

В этом году в столице Заполярья впервые состоялся фестиваль по проекту «Комфортная городская среда». Жители города неоднократно собирались на субботники, экологические мероприятия, спортивные конкурсы и культурно-массовые встречи, - рассказывает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Руководители города и представители общественных организаций заметили, что молодое поколение тоже хочет принять участие в формировании облика Мурманска. Чтобы узнать, сколько в Заполярье таких активистов, были собраны подписи. «Как вы знаете, мы собрали более трёх тысяч подписей, которые передали в администрацию, - сказал Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Надеемся, что данная инициатива будет молодёжью поддержана».

Прежде всего молодые люди настаивают на том, что городским властям необходимо заниматься не только реконструкцией масштабных объектов, но и небольших зелёных зон в микрорайонах.

«В процессе работы с нашими жителями мы составили список из 24-х пунктов разных общественных пространств в микрорайонах города, - отметил Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы. – Мы его передали в администрацию города, надеемся, что всё это будет реализовано и то, что наши мурманчане примут участие в формировании комфортной среды в нашем городе».

В список вошли не только зелёные зоны, но и спортивные объекты: хоккейный корт в Росляково, территория у домика «моржей», стадион на улице Гвардейской и другие. Кроме того мурманчане высказались в пользу того, чтобы из бывшего кинотеатра «Родина» сделали не дворец Молодёжи, а дом культуры и творчества для северян всех возрастов. Эта тема так же будет выдвинута на обсуждение во время голосования за приоритетные объекты комфортной городской среды 8 сентября.