8 тонн фальсифицированного алкоголя не дойдут до потребителей

Плохая новость для любителей дешевого спиртного. 8 тонн контрафактного алкоголя нашли полицейские на одном из складов Мурманска. Большинство продукции поставлялось потребителям в самой простой таре – пятилитровых пластмассовых канистрах.

Хороший коньяк в пластиковой таре не поставляется, впрочем, владельцы этого подсобного помещения, расположенного в Ленинском районе города-героя с таким утверждением наверняка бы поспорили. Судя по маркировке на крышках пятилитровых бутылок с крепкими алкогольными напитками, разлитая в них жидкость, вероятно, имела разные вкусовые свойства. Но у поклонников такого рода спиртосодержащей продукции теперь уже не будет шанса оценить насыщенный букет ароматов напитка. Вместе с контрафактными водкой и виски весь товар был изъят. Бутылок и канистр без маркировки набралось на 8 тонн. В Мурманск предприниматели привезли целую фуру такого спиртного.

Продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. «Был установлен факт нахождения в обороте алкогольной продукции: водки, маркированной специальными марками с признаками подделки, - комментирует Денис Драгунов, старший инспектор отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области, - и спиртосодержащей продукции под видом коньяка, виски.