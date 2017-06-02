80-летие Татьяны Ковригиной отметили открытием выставки её работ

Сегодня в Мурманском областном художественном музее состоялось торжественное открытие выставки работ Татьяны Ковригиной, посвященной 80-летию художника. В экспозиции представлены работы из фондового собрания музея.

Татьяна Ковригина работает в области станковой живописи, книжной иллюстрации, керамики, используя разнообразные техники. Одна из них – это линогравюра. «Конечно, она уже сейчас не работает, поэтому, чтобы не исчезли её работы, она раздает их по музеям, - рассказывает Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Мы с ней очень дружны и работы, которые выставлены в музее, были переданы нам в дар.

Открытие выставке прошло скромно, почти по-домашнему - среди сотрудников музея. Но посмотреть на работы пришла и совсем юная художница. Соня приобщилась к искусству рисования в три года, в этом её поддержала бабушка, которая и сама была художником. Девочка пыталась рисовать в технике линогравюры, но, по её словам, это очень сложно.

- Я хотела бы пожелать Татьяне Ковригиной, чтобы у неё было больше таких прекрасных работ, - говорит Соня Науменко, юная художница. – Думаю, что её творчество оставит добрые чувства в сердцах каждого из нас.

Выставка графики Татьяны Ковригиной будет работать до 27 августа.