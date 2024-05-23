80 участников и только один победитель: в Мурманске подвели итоги конкурса «Студент года» и проекта «Студенческая среда»

15 лет назад руководитель Мурманского дома молодёжи Егор Банишевский сам принимал участие в конкурсе «Студент года». По его словам, и тогда, и сейчас - это испытание было стартовой площадкой для дальнейшего развития.

Конкурс «Студент года» организуют в Мурманске уже в 23-й раз. Цель проекта — выявить лучших представителей городского студенчества, которые отлично успевают в учёбе и имеют активную жизненную позицию.

В этом учебном году поступило более 120 заявок. По итогам отбора до участия в основных этапах были допущены 80 студентов.

Помимо этого, в стенах молодёжного пространства «СОПКИ.21А», где состоялось награждение, подвели итоги проекта «Студенческая среда». Цель проекта — активизация потенциала молодёжи Мурманска путём вовлечения их в социально полезную деятельность и организацию культурного досуга.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Сегодня мы наградим лучших из лучших».

Участие в проекте приняли 12 образовательных организаций. В течение учебного года для студентов проведено 27 мероприятий различной направленности.