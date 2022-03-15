80 учеников из столицы Заполярья и Североморска боролись за победу в городских соревнованиях по шахматам на призы РО ДОСААФ России

В стенах самой крупной спортшколы Мурманска, в которой насчитывается около 1000 учеников, на несколько часов установится напряжённая тишина. Здесь соревнуются юные шахматисты. Интеллектуальная игра, по словам специалистов, развивает в ребёнке способность принимать решения в условиях неопределенности.

Вероника Мухина, участница состязания, самостоятельно пришла к такому увлечению.

Вероника Мухина, юная шахматистка: «Один раз мама зашла и спросила: «Хотите ли вы пойти на шахматы?». Я подумала и согласилась».

Уже 6 лет юная шахматистка побеждает и набирает баллы, что в дальнейшем позволит ей стать членом Федерации шахмат России.

Популяризация данного вида спорта связана не только с выходом сериала «Ход королевы», но и с тем, что это увлекательное хобби, которое помогает в учёбе.

Светлана Руденко, учитель начальных классов из Североморска: «Ребята, которые занимаются шахматами, безусловно, они лучше усваивают школьную программу. Шахматы развивают память, шахматы развивают логику, мыслительные процессы. Детки более усидчивые, они более целеустремлённые».

Светлана Ивановна награждена орденом за активное патриотическое воспитание граждан. Также она сотрудничает с ДОСААФ. Проведение соревнований стало возможным благодаря поддержке регионального отделения общероссийской организации.

Сергей Тян, руководитель МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ №17: «Это общегородские соревнования, они включены в план спорткомитета города Мурманска, а руководство ДОСААФ нам в этом помогает».

Но шахматы - спорт уникальный. Для того, чтобы встречаться с сильнейшими игроками и развиваться часто не нужно выезжать за пределы региона. Играть с живыми соперниками можно онлайн.